Coronavirus: in Calabria altri due Comuni dichiarati "zona rossa" (Di domenica 18 ottobre 2020) altri due Comuni della Calabria sono stati dichiarati "zona rossa" dalla Regione perche' diventati "focolai" di Coronavirus: si tratta di Casali del Manco e Celico (Cosenza). La decisione di "chiudere" i due Comuni e' stata adottata oggi con un'ordinanza dal vicepresidente della Giunta regionale, Nino Spirli', presidente facente funzioni della Regione. L'ordinanza, la numero 77 dall'inizio dell'emergenza in Calabria, decorrera' dalle ore 00.01 del 19 ottobre. Nel provvedimento regionale si motiva la "zona rossa" perche' – si legge – "il Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Cosenza ha Comunicato un'allarmante ...

