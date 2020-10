Coronavirus, altro disastro di governo: caos totale sulle autopsie (Di domenica 18 ottobre 2020) Non si fa che discutere, in questi giorni, della crescente curva dei contagi da Coronavirus, tanto che il governo ha deciso di emanare l'ennesimo Dpcm. Ne dibattono maggioranza e opposizione, e fanno sentire la loro voce soprattutto i virologi, che quasi mai si trovano d'accordo tra loro. Ogni giorno si snocciolano cifre sui contagiati, sui ricoverati e sulle vittime, ma nessuno spiega mai di quale effettivo male siano deceduti molti pazienti. Così, l'ignaro cittadino che legge i giornali o guarda i talk show televisivi non riesce a comprendere se siano tutti morti a causa del Covid o se abbiano tirato le cuoia per altre patologie. Così, già a maggio scorso era arrivata da Bergamo una scoperta sorprendente: i medici dell'ospedale Papa Giovanni XXIII avevano eseguito una serie di autopsie sui morti ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Non si fa che discutere, in questi giorni, della crescente curva dei contagi da, tanto che ilha deciso di emanare l'ennesimo Dpcm. Ne dibattono maggioranza e opposizione, e fanno sentire la loro voce soprattutto i virologi, che quasi mai si trovano d'accordo tra loro. Ogni giorno si snocciolano cifre sui contagiati, sui ricoverati evittime, ma nessuno spiega mai di quale effettivo male siano deceduti molti pazienti. Così, l'ignaro cittadino che legge i giornali o guarda i talk show televisivi non riesce a comprendere se siano tutti morti a causa del Covid o se abbiano tirato le cuoia per altre patologie. Così, già a maggio scorso era arrivata da Bergamo una scoperta sorprendente: i medici dell'ospedale Papa Giovanni XXIII avevano eseguito una serie disui morti ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altro Torino, Coronavirus: un altro giocatore positivo Tuttosport Torino, altro positivo al coronavirus: la decisione della società

Il calciatore, di cui la società non ha diffuso il nome, è asintomatico. I granata scenderanno comunque in campo contro il Cagliari.

Crisanti vs Arcuri/ “300mila tamponi? Ora è impossibile, sono mesi che lo dico”

Andrea Crisanti si scaglia contro il governo per il ritardo nell'attuare la pratica dei tamponi di massa: “Cosa indegna di un paese civile” ...

