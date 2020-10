Bologna-Sassuolo 3-4 | rimonta pazzesca | De Zerbi è secondo da solo!

(Di domenica 18 ottobre 2020) Gol e spettacolo nel derby emiliano tra. Alla fine i tre punti se li prende la squadra di Dedopo unanella ripresa: da 3-1 a 3-4 in 13 minuti. Il, ...

DAZN_IT : 09' - Bologna Sassuolo 1-0 18' - Bologna Sassuolo 1-1 39' - Bologna Sassuolo 2-1 60' - Bologna Sassuolo 3-1 64' - B… - Gazzetta_it : Gol! Bologna - Sassuolo 3-4, autorete di Tomiyasu T. (BOL) - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Bologna 3-4* Sassuolo *(o.g Tomiyasu 77’) #SSFootball - sportli26181512 : Bologna, le pagelle di CM: Orsolini si sblocca, Tomi e Hickey in giornata no: Bologna - Sassuolo: 3-4 Skorupski...… - CorriereCitta : Rimonta Sassuolo, 4-3 a Bologna e secondo posto -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Sassuolo

Nella quarta giornata di Serie A il derby emiliano se lo aggiudica il Sassuolo che compie un'incredibile rimonta sul Bologna per 4-3. Gli uomini di De Zerbi, reduci da due vittorie e un pareggio, ...204 km molto impegnativi con partenza e arrivo a Cesenatico, cinque Gpm sulle strade di Marco Pantani CLICCA QUI per aggiornare la trasmissione in diretta 14.24 – 92 km all’arrivo ...