Avengers | Endgame | i fratelli Russo riuniscono il cast per sostenere Joe Biden

I fratelli Russo riuniranno il cast di Avengers: Endgame, da Chris Evans a Scarlett Johansson, per Voters Assemble, un evento organizzato in sostegno di Joe Biden in vista delle elezioni presidenziali 2020. I fratelli Russo riuniranno parte del cast di Avengers: Endgame per un evento organizzato in sostegno di Joe Biden. L'evento, chiamato Voters Assemble, avrà luogo martedì (la quota minima per partecipare virtualmente è un dollaro, trattandosi di una raccolta fondi), e sarà composto da un quiz a tema, seguito da un Q&A con gli attori: Mark Ruffalo (Bruce Banner), Scarlett Johansson (Natasha Romanoff), Chris Evans (Steve Rogers), Don Cheadle (James ...

Iron Man: Robert Downey Jr. scherza sui problemi dell'armatura

Robert Downey Jr. ha scherzato sulle sue difficoltà con l'armatura di Iron Man nel primo film, poi risolte via via, fino al suo congedo in Avengers Endgame. Ospite del nuovo talk show di David ...

