Antonio Ricci positivo al Covid-19, ricoverato in ospedale (Di domenica 18 ottobre 2020) La lista dei vip risultati positivi al Covid-19 si allunga ulteriormente. L'ultimo è Antonio Ricci che, sottopostosi al tampone, ha scoperto di essere positivo. Immediatamente, è stato disposto il ricovero presso una struttura ospedaliera di Albenga (Savona), anche se solo in via precauzionale. Il papà di Striscia la notizia si trova in condizioni stazionarie e non critiche, ma si è comunque optato per il ricovero a causa della sua età (70 anni) considerata a rischio. Nessuna notizia trapela sul futuro del tg satirico fintantoché Antonio Ricci permarrà nella struttura ospedaliera. L'articolo proviene da Trash Italiano.

