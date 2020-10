Antonio Ricci è positivo, ricoverato all’ospedale di Albenga (Di domenica 18 ottobre 2020) Antonio Ricci è positivo, ricoverato all’ospedale di Albenga e darne notizia è il quotidiano Il secolo XIX. Il regista e autore televisivo ha da poco compiuto 70 anni e mostra alcuni sintomi del Covid. Per questa ragione il personale sanitario ha ritenuto opportuno che venisse tenuto sotto controllo. La notizia della sua positività circolava da ieri nei corridoi di Mediaset, che da più di trent’anni è la sua seconda casa e solo in serata è stata confermata ma senza allarmismi per la sua salute. Striscia la notizia non si fermerà, nonostante il ricovero dell’unico vero deus ex machina del programma, ma andrà avanti regolarmente con i suoi servizi ironici e dissacranti e le sue inchieste, solo apparentemente leggere. Alla guida ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 ottobre 2020)all’ospedale die darne notizia è il quotidiano Il secolo XIX. Il regista e autore televisivo ha da poco compiuto 70 anni e mostra alcuni sintomi del Covid. Per questa ragione il personale sanitario ha ritenuto opportuno che venisse tenuto sotto controllo. La notizia della sua positività circolava da ieri nei corridoi di Mediaset, che da più di trent’anni è la sua seconda casa e solo in serata è stata confermata ma senza allarmismi per la sua salute. Striscia la notizia non si fermerà, nonostante il ricovero dell’unico vero deus ex machina del programma, ma andrà avanti regolarmente con i suoi servizi ironici e dissacranti e le sue inchieste, solo apparentemente leggere. Alla guida ...

