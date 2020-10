All’Olimpico i tifosi non dimenticano il padre di Totti. Omaggiato con uno striscione (Di domenica 18 ottobre 2020) “Ciao Sceriffo, tifoso romanista dal cuore d’oro”. I tifosi della Roma hanno onorato la memoria di Enzo Totti, padre dello storico capitano Francesco. Come noto è scomparso lunedì scorso dopo allo Spallanzani dopo aver contratto il Covid-19. Foto: Totti instagram L'articolo All’Olimpico i tifosi non dimenticano il padre di Totti. Omaggiato con uno striscione proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 ottobre 2020) “Ciao Sceriffo, tifoso romanista dal cuore d’oro”. Idella Roma hanno onorato la memoria di Enzodello storico capitano Francesco. Come noto è scomparso lunedì scorso dopo allo Spallanzani dopo aver contratto il Covid-19. Foto:instagram L'articolo All’Olimpico inonildicon unoproviene da Alfredo Pedullà.

