"A Roma non esiste". Calenda sindaco di Roma? L'annuncio da Fazio è appeso al Pd: senza, è fregato (Di domenica 18 ottobre 2020) Carlo Calenda ha confermato la candidatura a sindaco di Roma in collegamento con Fabio Fazio a Che tempo che fa. Il leader di Azione ha approfittato della diretta di RaiTre per aprire al Pd, senza il quale sa che la sua sfida al Campidoglio potrebbe rivelarsi poco consistente. D'altronde prima di lanciarsi nell'annuncio ufficiale Calenda ha fatto i compiti a casa, come si suol dire, e ha pure commissionato due sondaggi riservatissimi con le cifre di una corsa in solitaria e di una in qualità di candidato del Pd. Il fondatore di Azione sa bene che i dem al momento non hanno un'opzione migliore e quindi potrebbero convergere su di lui per il seguente ragionamento: “C'è una differenza che ci divide a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Carloha confermato la candidatura adiin collegamento con Fabioa Che tempo che fa. Il leader di Azione ha approfittato della diretta di RaiTre per aprire al Pd,il quale sa che la sua sfida al Campidoglio potrebbe rivelarsi poco consistente. D'altronde prima di lanciarsi nell'ufficialeha fatto i compiti a casa, come si suol dire, e ha pure commissionato due sondaggi riservatissimi con le cifre di una corsa in solitaria e di una in qualità di candidato del Pd. Il fondatore di Azione sa bene che i dem al momento non hanno un'opzione migliore e quindi potrebbero convergere su di lui per il seguente ragionamento: “C'; una differenza che ci divide a ...

CarloCalenda : Caro #Giletti sbagli due volte, governare Roma è un’impresa difficilissima e per farlo serve la testa, altro che la… - GassmanGassmann : Il mio candidato ideale per Roma? Questo. Non voto una faccina,voto un programma chiaro, che metta al primo posto l… - virginiaraggi : Senza memoria non c’è futuro. Questa sera insieme alla Comunità Sant’Egidio e la Comunità Ebraica per ricordare il… - CardelliAc : RT @marcodimaio: Ottima notizia per #Roma e non solo la candidatura di @CarloCalenda a sindaco della capitale d’Italia. Un’opportunità per… - SteAlbamonte : RT @AgencyPressPh: L'on. @CarloCalenda, bannò su Twitter, un anno fa il nostro fondatore @SteAlbamonte perché non accettava le #critiche. O… -

Calenda: "Mi candido a sindaco di Roma"

Roma, 18 ottobre 2020 - Carlo Calenda rompe gli indugi e dichiara: "Mi candiderò a sindaco di Roma: un dovere e una grande avventura". L'annuncio in diretta da Fabio Fazio a "Che tempo che fa" su Rai ...

