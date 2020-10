Verissimo oggi | ospiti del 17 ottobre 2020

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 17 ottobre 2020), sabato 17, alle 16.00, tornerà in ondasu Canale5, con la sua sesta puntata stagionale. A condurre il programma e intervistare glisarà ancora una volta la sempre apprezzata Silvia Toffanin.17, gliIn queste settimane si è molto parlato di lei, in merito al coming out di Gabriel Garko e al mondo che li circondava ai tempi della loro relazione. In un’attesa intervista, Eva Grimaldi racconterà per la prima volta in tv la sua verità. Dopo Can Yaman, il protagonista maschile della seguitissima serie in onda su Canale5 Daydreamer, questa settimana asarà ospite Demet Özdemir, la bellissima attrice ...