Ultime Notizie Roma del 17-10-2020 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 ottobre 2020)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio coprifuoco fino alle 22 per i locali allo studio nuove misure per evitare lockdown insieme al governo di si confrontano due modi diversi di affrontare l’emergenza da parte 5 Stelle approccio più soft interventi decisi e restrittivi invece richiesti dalla pdc sono oltre 10mila nuovi contagi dal coronavirus con più di 150000 tamponi effettuati in Italia i decessi diminuiscono rispetto alle precedenti 24 ore sono 55 i guariti sono 1908 in Lombardia bar ristoranti e altri locali non potranno servire da mangiare bere dopo le ore 24 mentre dopo le 18 potranno farlo esclusivamente ai tavoli È una delle misure previste dalla nuova ordinanza firmata dal Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana per contrastare la diffusione del coronavirus il ...