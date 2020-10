Rosanna D′Antona | «Mi manca Umberto Veronesi | l’uomo che curava le donne»

Leggi su iodonna

(Di sabato 17 ottobre 2020) Maria, Adriana, Claudia, Edna, Alberta: sonoche hanno combattuto, con grazia e dolcezza, contro il cancro al seno. Ma soprattutto si sono date da fare per creare una rete, per aiutare le altre a non mollare, seguendole passo dopo passo in modo che non si sentissero mai sole. Le ha conosciuteD’Antona, ex manager nella comunicazione, oggi impegnata a tempo pieno come presidente di Europa Donna, il movimento che rappresenta ledavanti alle istituzioni per la prevenzione e la cura del cancro al seno.D’Antona, 75 anni, è stata la “paziente 0” dello IEO. Dal 2010 è presidente di Europa Donna. Foto di Gianmarco Chieregatoè passata attraverso quello che una volta non aveva nome, era “un brutto male”, e l’ha ...