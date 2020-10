Patrick Dempsey sulla quarantena, Grey’s Anatomy e Roma che è “più folle di New York” (Di sabato 17 ottobre 2020) Il protagonista di Diavoli ed ex volto storico di Grey’s Anatomy Patrick Dempsey ha vissuto gran parte di questo 2020 contrassegnato dalla pandemia in famiglia, tra video-appelli all’uso delle mascherine e tentativi di trovare una nuova normalità durante i mesi di quarantena. L’ha raccontato a Jimmy Kimmel, ospite del suo show nell’ultima settimana per promuovere l’arrivo di Devils sulla tv generalista americana. Patrick Dempsey, padre di due gemelli di 13 anni, Darby e Sullivan, e di Talula, diciottenne ora al primo anno di college, ha raccontato di aver organizzato per quest’ultima un ballo in casa, in sostituzione di quello di fine anno dei maturandi: l’ha definito “molto triste“, perché sinonimo ... Leggi su optimagazine (Di sabato 17 ottobre 2020) Il protagonista di Diavoli ed ex volto storico di Grey’sha vissuto gran parte di questo 2020 contrassegnato dalla pandemia in famiglia, tra video-appelli all’uso delle mascherine e tentativi di trovare una nuova normalità durante i mesi di. L’ha raccontato a Jimmy Kimmel, ospite del suo show nell’ultima settimana per promuovere l’arrivo di Devilstv generalista americana., padre di due gemelli di 13 anni, Darby e Sullivan, e di Talula, diciottenne ora al primo anno di college, ha raccontato di aver organizzato per quest’ultima un ballo in casa, in sostituzione di quello di fine anno dei maturandi: l’ha definito “molto triste“, perché sinonimo ...

