MotoGP, GP Aragon 2020: Ducati ennesimo passo falso. Dovizioso “pugnalato alle spalle” dagli ordini di scuderia assenti (Di sabato 17 ottobre 2020) La Ducati non esce benissimo dalle qualifiche del Gran Premio di Aragona, dove quantomeno è riuscita a evitare una debacle clamorosa. Infatti, dopo le prime tre sessioni di prove libere, tutte le Desmosedici si sono viste costrette a partecipare alle forche caudine del Q1, al termine del quale i promossi al Q2 sono stati Danilo Petrucci e Jack Miller. Proprio l’australiano ha tenuto alta la bandiera della Casa di Borgo Panigale, ottenendo la quinta posizione in griglia, mentre il vincitore del GP di Francia ha realizzato l’ottavo tempo. Tuttavia stona la tredicesima casella di partenza di Andrea Dovizioso che, al di là delle sue croniche difficoltà sul giro secco, oggi si è visto “pugnalato alle spalle” dai compagni di ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) Lanon esce benissimo dqualifiche del Gran Premio dia, dove quantomeno è riuscita a evitare una debacle clamorosa. Infatti, dopo le prime tre sessioni di prove libere, tutte le Desmosedici si sono viste costrette a partecipareforche caudine del Q1, al termine del quale i promossi al Q2 sono stati Danilo Petrucci e Jack Miller. Proprio l’australiano ha tenuto alta la bandiera della Casa di Borgo Panigale, ottenendo la quinta posizione in griglia, mentre il vincitore del GP di Francia ha realizzato l’ottavo tempo. Tuttavia stona la tredicesima casella di partenza di Andreache, al di là delle sue croniche difficoltà sul giro secco, oggi si è visto “pugnalatosp” dai compagni di ...

SkySportMotoGP : ?? @FrankyMorbido12, messaggio per @ValeYellow46: 'Ciao Vale, volevo dirti che è l'Aragon più bello di sempre... Noi… - SkySportMotoGP : QUARTARARO, POLE STRAORDINARIA ? (?? #Q2) ?? #MV12 vicinissimo, tra le Yamaha spunta Crutchlow I risultati ?… - SkySportMotoGP : #Moto2, @Marco12_B: 'Valentino Rossi ci segue da casa e ci dà tanti consigli'. VIDEO #AragonGP ???? #SkyMotori… - sportface2016 : #MotoGP Andrea #Dovizioso contro Danilo #Petrucci dopo le qualifiche dell'#AragonGP - Gazzetta_it : #MotoGP Bufera #Ducati. #Petrucci: 'Corro per me'. #Dovizioso: 'Bastava usare il cervello' -