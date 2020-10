Morata non basta, Crotone-Juventus 1-1 (Di sabato 17 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 17 OTT - Senza Ronaldo la Juve non brilla e impatta 1-1 in casa di un Crotone che per palleggio e determinazione è sembrato a tratti superiore alla squadra di Pirlo. Stroppa trova il ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 17 OTT - Senza Ronaldo la Juve non brilla e impatta 1-1 in casa di unche per palleggio e determinazione è sembrato a tratti superiore alla squadra di Pirlo. Stroppa trova il ...

forumJuventus : Incredibile, controllo infinito del VAR sul gol di Morata che viene annullato, NON È POSSIBILE ?? #CrotoneJuve - GoalItalia : MATCH REPORT - #CrotoneJuve 1-1: non basta Morata, i calabresi strappano il pari ? [@romeoagresti] - UEFAcom_it : ?? Alla @juventusfc non basta Álvaro Morata: Bianconeri fermati sull'1?-1? dall'@FcCrotoneOff, espulso Federico Chi… - QdSit : Alla Juve non basta Morata, 1-1 in casa Crotone #qds #qdsnotizie - AgostinoPastore : @forumJuventus Capisco che siate scioccati in quanto non abituati ad un arbitraggio normale e non favorevole a voi,… -