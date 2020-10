Milan, Pioli: “Grande vittoria. Scudetto? È presto, ci sono tre squadre davanti a noi” (Di sabato 17 ottobre 2020) Stefano Pioli parla dopo il ritorno alla vittoria del Milan in un Derby. Il tecnico rossonera esulta ma non distoglie l'attenzione dai prossimi impegni: "Adesso dobbiamo continuare a lavorare, tutte le partite che abbiamo vinto hanno nascosto delle insidie e le abbiamo sofferte".LE PAROLE DI Piolicaption id="attachment 1038297" align="alignnone" width="1024" Pioli Conte, getty images/captionIl tecnico rossonero ha esordito parlando di Leao titolare, scelta che ha sorpreso molti: "sono rimasto sorpreso che nessuno si aspettasse Leao. Abbiamo sempre messo un esterno di corsa destra e un attaccante a sinistra. Avevo già detto ieri - spiega l'allenatore del Milan Stefano Pioli - che il risultato di oggi non sarebbe stato determinante. Siamo ... Leggi su itasportpress (Di sabato 17 ottobre 2020) Stefanoparla dopo il ritorno alladelin un Derby. Il tecnico rossonera esulta ma non distoglie l'attenzione dai prossimi impegni: "Adesso dobbiamo continuare a lavorare, tutte le partite che abbiamo vinto hanno nascosto delle insidie e le abbiamo sofferte".LE PAROLE DIcaption id="attachment 1038297" align="alignnone" width="1024"Conte, getty images/captionIl tecnico rossonero ha esordito parlando di Leao titolare, scelta che ha sorpreso molti: "rimasto sorpreso che nessuno si aspettasse Leao. Abbiamo sempre messo un esterno di corsa destra e un attaccante a sinistra. Avevo già detto ieri - spiega l'allenatore delStefano- che il risultato di oggi non sarebbe stato determinante. Siamo ...

