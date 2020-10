LIVE Musetti-Djere 6-2 2-6 1-4 | ATP Sardegna 2020 in DIRETTA | l’azzurro costretto al ritiro a causa di un problema al braccio destro

Leggi su oasport

(Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.53 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni di questa sfortunata semifinale del torneo ATP 250 ditrae buon proseguimento di giornata. 12.51 Peccato per il giovane azzurro che è stato protagonista di un torneo incredibile. Purtroppo ilall’haa fermarsi in semifinale al torneo ATP 250 di. 12.49 SI RITIRA!!!! L’azzurro ha avuto unalnei pressi del gomito!!! Si torna in campo anche se ildipossa complicare la partita ...