LIVE Cecchinato-Petrovic 4-1, ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: break dell’azzurro nel quarto game (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 DUE PALLE break Cecchinato: rovescio in rete di Petrovic. 15-30 Palla corta che rimane praticamente sulla racchetta a Petrovic. 15-15 Gran rovescio in corsa vincente di Petrovic. 0-15 Dritto in rete di Petrovic. 4-1 Cecchinato, rovescio in rete di Petrovic e break confermato. Vantaggio Cecchinato, ottima prima con cui poi si apre il campo per il successivo rovescio dal centro. 40-40 Cecchinato sbaglia il dritto in uscita dal servizio. 40-30 Palla corta stavolta vincente di rovescio di Petrovic. 40-15 Prima vincente di Cecchinato. 30-15 Sbaglia con il dritto ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 DUE PALLE: rovescio in rete di. 15-30 Palla corta che rimane praticamente sulla racchetta a. 15-15 Gran rovescio in corsa vincente di. 0-15 Dritto in rete di. 4-1, rovescio in rete diconfermato. Vantaggio, ottima prima con cui poi si apre il campo per il successivo rovescio dal centro. 40-40sbaglia il dritto in uscita dal servizio. 40-30 Palla corta stavolta vincente di rovescio di. 40-15 Prima vincente di. 30-15 Sbaglia con il dritto ...

