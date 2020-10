Inter Milan 0-0 LIVE: calcio di rigore per il Milan (Di sabato 17 ottobre 2020) Allo Stadio San Siro, la 3ª giornata di Serie A 2020/21 tra Inter e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “San Siro”, Inter e Milan si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Milan 0-0 MOVIOLA 10′ calcio di rigore per il Milan – Calhanoglu pesca Ibra in uno contro uno, Kolarov lo stende in area. calcio di rigore 9′ Tiro di Romagnoli – Cross pericoloso di Saelemaekers per Romagnoli che cicca la sfera ma era in posizione di fuorigioco 8′ Occasione per il ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Allo Stadio San Siro, la 3ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “San Siro”,si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 10′diper il– Calhanoglu pesca Ibra in uno contro uno, Kolarov lo stende in area.di9′ Tiro di Romagnoli – Cross pericoloso di Saelemaekers per Romagnoli che cicca la sfera ma era in posizione di fuorigioco 8′ Occasione per il ...

FBiasin : Un pensiero ai nuovi acquisti di #Inter e #Milan, che dovranno aspettare ancora un po', per capire che cos'è, quest… - Inter : ?? | DERBY 24 ore al calcio d'inizio: abbiamo scelto quattro #DerbyMilano indimenticabili! Volete rivedere anche g… - GoalItalia : ??? Inter contro Milan ??? Chi ha avuto i giocatori più leggendari? - SpazioInter : LIVE - Inter-Milan 0-1 (12' Ibrahimovic): rossoneri in vantaggio su rigore - - passione_inter : 12' Gol Milan: Handanovic ribatte il rigore di Ibrahimovic ma l'attaccante rossonero corregge in tap-in sulla ribat… -