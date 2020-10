Il mito di Roberto Calasso | scrittore-editore che ha scritto di tutti i miti

Leggi su wired

(Di sabato 17 ottobre 2020) “Era una tempesta diversa da tutte quelle che aveva già attraversato”. Il lettore di oggi che apra il nuovo libro di, La Tavoletta dei Destini (Adelphi, uscito l’8 ottobre) si troverà subito in una certa sintonia con i tempi di nuovo all’apparenza al tracollo che stiamo vivendo in questi giorni o mesi pandemici. La stessa ossessione per la cosiddetta seconda ondata ha una certa ascendenza diluviana elogica ei toni di una catastrofe per tsunami. Viviamo però certo tempi ben poco “sacri”, come quelli spesso esplorati da, intellettuale enato a Firenze, nome che ha girato tra i papabili di un Nobel italiano, che inaspettatamente però e meritatamente è ...