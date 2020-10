Il Covid fa chiudere i lavoratori autonomi under 40 (Di sabato 17 ottobre 2020) Diminuiti del 10% in un anno e di un terzo nell’ultimo decennio, potrebbero non garantire un adeguato ricambio generazionale nel tessuto produttivo Leggi su ilsole24ore (Di sabato 17 ottobre 2020) Diminuiti del 10% in un anno e di un terzo nell’ultimo decennio, potrebbero non garantire un adeguato ricambio generazionale nel tessuto produttivo

Ultime Notizie dalla rete : Covid chiudere Dpcm, Conte: I sindaci possono chiudere le piazze. Didattica in presenza Agenzia ANSA Usa: Trump, “enorme depressione” globale se avessi dato ascolto agli esperti

“Ricorrerà al lockdown. Questo tizio vuole chiudere”, ha detto Trump riferendosi al suo avversario. “Si piegherà agli scienziati. Se io avessi dato completamente ascolto agli scienziati, il paese e il ...

Covid: controlli straordinari dei carabinieri nella "movida" di Melegnano (Mi), bar chiuso e maxi sanzioni

Milano, 17 ott 18:51 - (Agenzia Nova) - Nella nottata di ieri, i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese insieme a personale del Nil di Lodi hanno eseguito dei controlli... (com) ...

