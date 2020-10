DayDreamer – Le Ali del Sogno | anticipazioni domenica 18 ottobre | Sanem consegna il suo profumo a Fabbri

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 17 ottobre 2020) Appuntamentole di– Le Ali delContinuano gli spoiler su– Le Ali del, la soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Leci rivelano che Mediaset ha deciso di continuare a trasmettere la serie tv il sabato e lapomeriggio su Canale 5. Cosa accadrà nella puntata in onda domani prima diLive di Barbara D’Urso? Can finalmente uscirà dalla prigione, Aylin continuerà ad agire alle spalle del Divit, mentreavrà una lite con una donna misteriosa. Per gli spoiler dettagliati vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Can esce dal carcere, Aylin si prende le quote della Fikri Harika Gli spoiler del nuovo ...