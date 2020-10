Coronavirus | Vaia Spallanzani | “Il lockdown non è ineluttabile | sta a noi Fare il possibile per non chiudere le scuole”

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 17 ottobre 2020) “I numeri stanno crescendo: questo è il momento della responsabilità individuale. Ilnon è, ora tutto dipende da noi“. Lo afferma il direttore sanitario dell’Istituto nazionale per le malattie infettive ‘Lazzaro’ di Roma, Francesco, sentito dall’Adnkronos Salute. “Possiamo ancora non dovertutto. Ma questo dipende da noi, da come osserveremo le misure anti-Covid. Ma anche da un altro tipo di comportamenti: non dobbiamo intasare ospedali e drive-in con questa corsa al tampone, che non è la terra promessa. E’ il medico che deve chiedere il tampone, dopo aver visitato il paziente. Altrimenti facciamo due errori: intasiamo i drive-in e non facciamo bene il nostro lavoro“, ...