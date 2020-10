Calenda: “Da Giletti idiozie, per Roma serve la testa non la ruspa” (Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA – “Caro Giletti sbagli due volte, governare Roma è un’impresa difficilissima e per farlo serve la testa, altro che la ruspa. Queste idiozie che non vogliono dire nulla vanno bene per l’intermezzo di uno show televisivo non per candidarsi a governare la Capitale d’Italia”. Così Carlo Calenda risponde a Massimo Giletti, che questa mattina, come riporta l’agenzia Dire, ha fatto alcune valutazioni sulla sua possibile candidatura a sindaco di Roma. Leggi su dire (Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA – “Caro Giletti sbagli due volte, governare Roma è un’impresa difficilissima e per farlo serve la testa, altro che la ruspa. Queste idiozie che non vogliono dire nulla vanno bene per l’intermezzo di uno show televisivo non per candidarsi a governare la Capitale d’Italia”. Così Carlo Calenda risponde a Massimo Giletti, che questa mattina, come riporta l’agenzia Dire, ha fatto alcune valutazioni sulla sua possibile candidatura a sindaco di Roma.

