Banksy conferma | è lui l’autore dell’opera comparsa a Nottingham Nessuna spiegazione sul suo significato

Leggi su open.online

(Di sabato 17 ottobre 2020) Una bambina dipinta sul muro mentre gioca con la ruota posteriore della bicicletta, come se fosse un hula-hoop. Una bicicletta scassata e senza la ruota posteriore legata a un paolo proprio davanti quel muro. L’ultima opera diè apparsa a, nel Regno Unito, e mischia il tridimensionale con il bidimensionale, la vernice con il metallo arrugginito e (forse) il gioco di una bambina con i contagi da Coronavirus. L’opera è stata dipinta la notte tra il 12 e il 13 ottobre ma solo il 17 il misterioso street artist ha deciso di rivendicarne la paternità. Per mettere la sua firma si è limitato a pubblicare un post su Instagram, senzadidascalia. La foto nel giro di sei ore ha superato quota 1,3 milioni di like. Non è chiaro esattamente quale sia il suo ...