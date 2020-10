Ancora contagi in aumento in Italia 10.925 nuovi casi, 915 in piu di ieri (Di sabato 17 ottobre 2020) Ancora in aumento i casi di Covid in Italia: sono 10.925 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del Ministero della Salute. Rispetto a ieri, quando si era superata quota diecimila (10.010), sono 915 in piu'. I decessi sono stati 47, in calo rispetto ai 55 di ieri. Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 17 ottobre 2020)indi Covid in: sono 10.925 inelle ultime 24 ore secondo il bollettino del Ministero della Salute. Rispetto a, quando si era superata quota diecimila (10.010), sono 915 in piu'. I decessi sono stati 47, in calo rispetto ai 55 di. Segui su affarni.it

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Ancora in aumento i casi di Covid in Italia: sono 10.925 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del Ministero della Salute. Rispetto a ieri, quando si era ...

