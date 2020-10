Albano non vuole che Loredana Lecciso vada in tv e lei “la prossima volta mi offendo se …” (Di sabato 17 ottobre 2020) Albano e Loredana Lecciso sono tornati ad essere una coppia e, come loro stessi hanno raccontato, durante il lockdown quando la convivenza è stata forzata si sono ritrovati e hanno capito di amarsi ancora. Durante l’estate, subito dopo il lockdown, si vociferava che stessero anche pensando al matrimonio ma , forse per l’intromissione dei figli di Albano e Romina Power, soprattutto di Yari, hanno desistito e, anzi hanno negato anche di averne avuto l’intenzione. Albano e Romina Power si sono ritrovati ma solo professionalmente Albano e Romina Power hanno ritrovato un’intesa ma solo lavorativa e, se Romina Power è completamente dedicata ai suoi figli, Albano si deve dividere tra quelli di primo e secondo letto soprattutto da ... Leggi su baritalianews (Di sabato 17 ottobre 2020)sono tornati ad essere una coppia e, come loro stessi hanno raccontato, durante il lockdown quando la convivenza è stata forzata si sono ritrovati e hanno capito di amarsi ancora. Durante l’estate, subito dopo il lockdown, si vociferava che stessero anche pensando al matrimonio ma , forse per l’intromissione dei figli die Romina Power, soprattutto di Yari, hanno desistito e, anzi hanno negato anche di averne avuto l’intenzione.e Romina Power si sono ritrovati ma solo professionalmentee Romina Power hanno ritrovato un’intesa ma solo lavorativa e, se Romina Power è completamente dedicata ai suoi figli,si deve dividere tra quelli di primo e secondo letto soprattutto da ...

TonideGiorgi : RT @EvaBonitatibus: 'Sogno d'esserti sogno e non bisogno'. I versi di Chiara Albano ispirati al tema del sogno, da leggere ascoltando Zucch… - Antonio23542439 : RT @vitcastagna: “Mi dispiace, ma io so’ io e voi non siete un c...o” Party inaugurazione masseria di Bruno Vespa #Zaia #Emiliano #Albano… - ARGDON62 : RT @vitcastagna: “Mi dispiace, ma io so’ io e voi non siete un c...o” Party inaugurazione masseria di Bruno Vespa #Zaia #Emiliano #Albano… - GiusiZambuco : #taleequaleshow la cola non ha imitato Albano su era Pessima - zanoni_giorgio : RT @vitcastagna: “Mi dispiace, ma io so’ io e voi non siete un c...o” Party inaugurazione masseria di Bruno Vespa #Zaia #Emiliano #Albano… -