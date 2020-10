97enne sana bloccata 20 giorni in una clinica ‘cluster Covid’ | adesso è positiva | la disperazione della famiglia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 17 ottobre 2020) Sono disperati, i familiari di Emanuela, lache dal 25 settembre non riesce ad uscire da Villa Maria Immacolata, la casa di cura dove era stata ricoverata dopo le dimissioni dal San Camillo, ospedale in cui aveva subito un’intervento a causa di una frattura cervicale. Oggi hanno saputo che la nonnina, negativa (e perfettamente) dopo i primi due tamponi e messa in isolamento per non contrarre il virus dai tanti contagiati presenti nella struttura, è invece diventata. Nellaprivata, specializzata in lungodegenze, il giorno prima delle dimissioni previste per l’anziana – e quindi il 24 settembre – era scoppiato un focolaio: i numerosi casi di positività avevano reso la struttura ‘cluster Covid‘, facendo così attivare il protocollo che ...