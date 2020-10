5 Stelle, Buffagni: “È tempo che il Movimento cresca” (Di sabato 17 ottobre 2020) 5 Stelle, il Viceministro allo Sviluppo Economico Stefano Buffagni ha presentato il suo piano programmatico per cambiare il Movimento e proiettarlo nel futuro. Gli Stati Generali, ovvero il congresso che il Movimento 5 Stelle terrà nelle date del 7-8 Novembre per discutere del futuro, sono sempre più vicini. E gli esponenti grillini hanno iniziato a … L'articolo 5 Stelle, Buffagni: “È tempo che il Movimento cresca” proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) 5, il Viceministro allo Sviluppo Economico Stefanoha presentato il suo piano programmatico per cambiare ile proiettarlo nel futuro. Gli Stati Generali, ovvero il congresso che ilterrà nelle date del 7-8 Novembre per discutere del futuro, sono sempre più vicini. E gli esponenti grillini hanno iniziato a … L'articolo 5: “Èche ilcresca” proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Stelle Buffagni M5S, il documento di Buffagni: "Uno non vale l'altro" Adnkronos M5S, il documento di Buffagni: "Uno non vale l'altro"

"Da rivoluzione a evoluzione - Proposte e contributi per gli stati generali del Movimento 5 Stelle". Questo il titolo del documento programmatico realizzato dal viceministro M5S dello Sviluppo ...

