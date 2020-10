Virus in Campania, De Luca impone il coprifuoco in occasione di Halloween: tutto chiuso alle 22 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Campania. Parole dure da parte del governatore De Luca che ha annunciato un’ulteriore restrizione alla fine del mese ottobre. Nella weekend in cui cadrà la festa di Halloween, Vincenzo De Luca ha imposto il coprifuoco, con chiusura alle 22 di tutte le attività commerciali. “Bloccare la movida” Deve essere bloccata la movida: consentiamo le aperture … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 16 ottobre 2020). Parole dure da parte del governatore Deche ha annunciato un’ulteriore restrizione alla fine del mese ottobre. Nella weekend in cui cadrà la festa di, Vincenzo Deha imposto il, con chiusura22 di tutte le attività commerciali. “Bloccare la movida” Deve essere bloccata la movida: consentiamo le aperture … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

