Uomini e Donne, Ida Platano dimentica Riccardo Guarnieri con un altro: avvistata con un 45enne (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ida Platano si sta frequentando con un 45enne? La segnalazione Per qualche anno Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno appassionato il pubblico di Uomini e Donne con la loro storia d’amore fatta da continui tira e molla. In tanti speravano che la coppia nata al Trono over prima o poi convolasse a nozze, ma purtroppo non è stato così. Infatti la scorsa estate la parrucchiera bresciana e il personal trainer pugliese si sono lasciati definitivamente. Ma nelle ultime ore l’ex dama del parterre senior è tornata a far parlare di sé per una segnalazione tirata fuori da Amedeo Venza. Sul suo account Instagram, il noto influencer ha confessato che qualche sera fa la cara amica di Gemma Galgani è stata avvistata con ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 16 ottobre 2020) Idasi sta frequentando con un? La segnalazione Per qualche anno Idahanno appassionato il pubblico dicon la loro storia d’amore fatta da continui tira e molla. In tanti speravano che la coppia nata al Trono over prima o poi convolasse a nozze, ma purtroppo non è stato così. Infatti la scorsa estate la parrucchiera bresciana e il personal trainer pugliese si sono lasciati definitivamente. Ma nelle ultime ore l’ex dama del parterre senior è tornata a far parlare di sé per una segnalazione tirata fuori da Amedeo Venza. Sul suo account Instagram, il noto influencer ha confessato che qualche sera fa la cara amica di Gemma Galgani è statacon ...

GassmanGassmann : Il 16 ottobre 1943 , 1000 persone furono prese nel ghetto ebraico di Roma,e deportate nei campi di concentramento.… - zaiapresidente : ?? Settantasette anni fa come oggi si compiva una delle vergogne più grandi per il nostro Paese, il 'sabato nero' d… - Radio3tweet : #16ottobre 1943: oltre mille ebrei romani – uomini e donne di tutte le età – vengono catturati, casa per casa, da u… - gio82es : Che poi Ozgur sarebbe l uomo sbagliato perché hanno più donne quando invece ci sono donne che vanno con più uomin… - IansoIo : No. Se sei gay il femminismo non è per te?? Rimani uomo?? Basta, basta, lasciate a noi donne uni spazio sicuro, vi… -