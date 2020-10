“Una mafiosa in meno” dopo morte Santelli, M5s: “Castellaro vergognosa, mai più candidata con noi” (Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA – “L’esternazione di Paola Castellaro, che peraltro non ha mai ricoperto nessun ruolo nel M5S, sono state vergognose, inqualificabili e ripugnanti. Non essendo una nostra portavoce, ma semplicemente una persona che in passato si è candidata per diventarlo, abbiamo chiesto che non possa mai più candidarsi con il M5S. Non ci rappresenta e certamente non rappresenta il nostro spirito”. Lo scrive il capogruppo regionale in Liguria, Fabio Tosi, alla luce del post su Facebook (“Evvai, una mafiosa in meno!“) in cui ieri Paola Csatellaro, docente genovese che si definisce attivista M5s, esultava dopo la morte di Jole Santelli. Leggi su dire (Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA – “L’esternazione di Paola Castellaro, che peraltro non ha mai ricoperto nessun ruolo nel M5S, sono state vergognose, inqualificabili e ripugnanti. Non essendo una nostra portavoce, ma semplicemente una persona che in passato si è candidata per diventarlo, abbiamo chiesto che non possa mai più candidarsi con il M5S. Non ci rappresenta e certamente non rappresenta il nostro spirito”. Lo scrive il capogruppo regionale in Liguria, Fabio Tosi, alla luce del post su Facebook (“Evvai, una mafiosa in meno!“) in cui ieri Paola Csatellaro, docente genovese che si definisce attivista M5s, esultava dopo la morte di Jole Santelli.

