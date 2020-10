Ultime Notizie Roma del 16-10-2020 ore 12:10 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione a Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura covid l’epidemia entrata in fase acuta nel prossimo mese rischia di raggiungere valori critici in Alcune regioni lo dice il rapporto di monitoraggio settimanale del Ministero della Salute in 16 regioni e 2 province autonome l’indice RT è salito sopra uno la media italiana delle reti e 117 oltre 4900 e poco l’hai attivi più di 1700 quelli nuovi aumentano i probabili focolai in ambito scolastico 10 regioni hanno un rischio alto per la tenuta delle terapie Intensive in Campania scuole chiuse fino al 30 ottobre il premier Giuseppe Conte commenta non è la soluzione migliore ieri la ministra dell’Istruzione LuciaLina aveva definito gravissimo il provvedimento del presidente della regione è ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 ottobre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione a Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura covid l’epidemia entrata in fase acuta nel prossimo mese rischia di raggiungere valori critici in Alcune regioni lo dice il rapporto di monitoraggio settimanale del Ministero della Salute in 16 regioni e 2 province autonome l’indice RT è salito sopra uno la media italiana delle reti e 117 oltre 4900 e poco l’hai attivi più di 1700 quelli nuovi aumentano i probabili focolai in ambito scolastico 10 regioni hanno un rischio alto per la tenuta delle terapie Intensive in Campania scuole chiuse fino al 30 ottobre il premier Giuseppe Conte commenta non è la soluzione migliore ieri la ministra dell’Istruzione LuciaLina aveva definito gravissimo il provvedimento del presidente della regione è ...

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. In Italia record di contagi e di tamponi: 7.332 nuovi positivi su 152.196 test. 43 dec… - fanpage : ?? Ultim'ora È coprifuoco per 28 milioni di francesi. L'annuncio di Macron - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. In Italia nuovo record di contagi e tamponi: +8.804 positivi su 162.932 test. Balzo de… - ArmandaGelsomin : RT @sole24ore: Coronavirus, ultime notizie. Campania: scuole chiuse fino al 30 ottobre. Valentino Rossi e Federica Pellegrini positivi. Lon… - RedazioneDedalo : Palermo – Coronavirus: se contagi aumentano nuove misure restrittive -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera Notizie dalla Giunta

Udine, 16 ott - "Credo di non poter essere smentito da alcuno quando dico che gli stessi sindacati hanno più volte non solo apprezzato, ma preso a modello la Regione Friuli Venezia Giulia per quanto s ...

UBP: Oro, focus su societa' minerarie in prossima fase rialzista - PAROLA AL MERCATO

di Norman Villamin * - Peter Kinsella ** (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 ott - Nonostante la correzione avvenuta nelle scorse settimane, restiamo convinti che l'oro attraversi tuttora un p ...

Udine, 16 ott - "Credo di non poter essere smentito da alcuno quando dico che gli stessi sindacati hanno più volte non solo apprezzato, ma preso a modello la Regione Friuli Venezia Giulia per quanto s ...di Norman Villamin * - Peter Kinsella ** (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 ott - Nonostante la correzione avvenuta nelle scorse settimane, restiamo convinti che l'oro attraversi tuttora un p ...