Retronerd #29 – Beneath a Steel Sky (Di venerdì 16 ottobre 2020) Se siete appassionati – come me, del resto – di libri ambientati nelle distopie come Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, 1984 di George Orwell e dell’onnipresente padre del cyberpunk Philip K. Dick dovete assolutamente sapere di cosa sto parlando. La puntata di Retronerd di oggi è dedicata ad un grande classico delle avventure grafiche, Beneath a Steel Sky. Con il ritorno dell’ambientazione cyberpunk nei videogiochi (Cyberpunk 2077 uscirà il mese prossimo!) ci sono stati diversi titoli che hanno fatto da apripista ad un genere che si presta dannatamente bene per questo tipo di medium. Città iperfuturistiche, fumose e piene di luci a neon, macchine volanti, spionaggio industriale e grandi zaibatsu. Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di apprezzare titoli quali Deus Ex, System Shock, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) Se siete appassionati – come me, del resto – di libri ambientati nelle distopie come Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, 1984 di George Orwell e dell’onnipresente padre del cyberpunk Philip K. Dick dovete assolutamente sapere di cosa sto parlando. La puntata didi oggi è dedicata ad un grande classico delle avventure grafiche,Sky. Con il ritorno dell’ambientazione cyberpunk nei videogiochi (Cyberpunk 2077 uscirà il mese prossimo!) ci sono stati diversi titoli che hanno fatto da apripista ad un genere che si presta dannatamente bene per questo tipo di medium. Città iperfuturistiche, fumose e piene di luci a neon, macchine volanti, spionaggio industriale e grandi zaibatsu. Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di apprezzare titoli quali Deus Ex, System Shock, ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : Retronerd #29 Retronerd #28: ICO Metropolitan Magazine