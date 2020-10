(Di venerdì 16 ottobre 2020) 'Davvero l'amministratore delegatoha portato in Cda questa settimana la decisione dipare la realizzazione del nuovo canale, del nuovo canale in, la cancellazione di ...

GraziaSanta : RT @Michele_Anzaldi: Rai: Anzaldi (Iv), “Stop canali istituzionale e inglese? Vigilanza convochi Salini” - Michele_Anzaldi : Rai: Anzaldi (Iv), “Stop canali istituzionale e inglese? Vigilanza convochi Salini” - Michele_Anzaldi : RT @leggoit: Rai: Anzaldi (Iv), “Stop canali istituzionale e inglese? Vigilanza convochi Salini” - leggoit : Rai: Anzaldi (Iv), “Stop canali istituzionale e inglese? Vigilanza convochi Salini” - Michele_Anzaldi : Rai, Salini decide a insaputa CdA? Anzaldi: 'In Vigilanza subito' -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Anzaldi

Leggo.it

Una messa in scena scandita da rigore e verità, interpretata fra gli altri da Daphne Scoccia, Bianca Leonardi, Sarah Short, Nicola Rignanese, Giovanni Anzaldo e Andrea Lattanzi. Il film, prodotto da ...“Davvero l’amministratore delegato Salini ha portato in Cda questa settimana la decisione di stoppare la realizzazione del nuovo canale istituzionale, del nuovo canale in inglese, ...