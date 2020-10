Professore decapitato vicino Parigi, indaga l’antiterrorismo: aveva mostrato vignette su Maometto in aula (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un uomo, un insegnante di scuola media, è stato decapitato con un coltello da cucina a Conflans Saint-Honorine, nella Val d’Oise, vicino a Parigi. Lo ha confermato la Procura nazionale antiterrorismo. Secondo le prime informazioni, i fatti si sono svolti attorno alle 17 di oggi, venerdì 16 ottobre, davanti a una scuola nel dipartimento delle Yvelines, nella banlieue Parigina. Il presunto omicida, armato di un coltello, ha minacciato le forze dell’ordine, che lo hanno ucciso nel vicino comune di Eragny, ne dipartimento di Val-d’Oise. L’aggressore è stato abbattuto a colpi di pistola dalla polizia dopo un inseguimento. La procura generale nazionale antiterrorismo ha aperto un’indagine per “omicidio in relazione a un’azione terrorista” e ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un uomo, un insegnante di scuola media, è statocon un coltello da cucina a Conflans Saint-Honorine, nella Val d’Oise,. Lo ha confermato la Procura nazionale antiterrorismo. Secondo le prime informazioni, i fatti si sono svolti attorno alle 17 di oggi, venerdì 16 ottobre, davanti a una scuola nel dipartimento delle Yvelines, nella banlieuena. Il presunto omicida, armato di un coltello, ha minacciato le forze dell’ordine, che lo hanno ucciso nelcomune di Eragny, ne dipartimento di Val-d’Oise. L’aggressore è stato abbattuto a colpi di pistola dalla polizia dopo un inseguimento. La procura generale nazionale antiterrorismo ha aperto un’indagine per “omicidio in relazione a un’azione terrorista” e ...

