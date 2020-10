Omicidio Vassallo | Tosi a Zingaretti | “Sostenga l’istituzione della commissione parlamentare d’inchiesta”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiPollica (Sa) – “Il disegno di legge sull’istituzione di unad’inchiesta ‘sull’del sindaco Angelo’ giace in Parlamento,prenda una posizione e con coraggio anteponga il desiderio di verità e il dovere di giustizia, ad altre logiche”. A scriverlo, nero su bianco in una lunga missiva indirizzata al segretario nazionale del Partito Democratico, Nicola, è il sindaco del Pdcittà emiliana di Fiorano Modenese, Francesco. Così, senza rigiri di parole ed in maniera netta,chiede al segretario del Pd di prendere una posizione politica sul caso ...