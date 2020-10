Moto3, GP Aragon 2020: risultati e classifica tempi prove libere 2, Raul Fernandez davanti (Di venerdì 16 ottobre 2020) È di Raul Fernandez il giro più veloce al termine delle prove libere 2 del Gran Premio della Catalogna in Moto3. La seconda sessione del venerdì si chiude con il tempo di 1’58″144 del pilota spagnolo in sella alla Ktm. Alle sue spalle ci sono Romano Fenati e Albert Arenas. In top-10 anche Celestino Vietti (nono) tra gli italiani, dietro al giapponese Ai Ogura. Momentaneamente fuori dalla Q2 Dennis Foggia e John McPhee, con l’ultimo dei qualificati che risponde al nome di Niccolò Antonelli. La Moto3 ritorna in pista nella giornata di domani alle ore 9:00 con la terza sessione di libere. classifica – prove libere 2 GRAN PREMIO DI Aragon ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020) È diil giro più veloce al termine delle2 del Gran Premio della Catalogna in. La seconda sessione del venerdì si chiude con il tempo di 1’58″144 del pilota spagnolo in sella alla Ktm. Alle sue spalle ci sono Romano Fenati e Albert Arenas. In top-10 anche Celestino Vietti (nono) tra gli italiani, dietro al giapponese Ai Ogura. Momentaneamente fuori dalla Q2 Dennis Foggia e John McPhee, con l’ultimo dei qualificati che risponde al nome di Niccolò Antonelli. Laritorna in pista nella giornata di domani alle ore 9:00 con la terza sessione di2 GRAN PREMIO DI...

