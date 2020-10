LIVE MotoGP, GP Aragon 2020 in DIRETTA: Vinales chiude il venerdì davanti a tutti, Dovizioso solo 13° (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.02 La nostra DIRETTA si chiude qui, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport! 15.00 Alla fine si sono confermati sostanzialmente i valori in campo emersi in mattinata nonostante un discreto innalzamento delle temperature: Yamaha dominante con un super Vinales, ma attenzione a Mir con la Suzuki in ottica gara… 14.58 Di seguito la top 10 delle FP2 ad Aragon: 1 12 M. VIÑALES 1:47.771 2 20 F. QUARTARARO +0.249 3 21 F. MORBIDELLI +0.447 4 36 J. MIR +0.730 5 35 C. CRUTCHLOW +0.827 6 41 A. ESPARGARO +0.899 7 44 P. ESPARGARO +0.975 8 73 A. MARQUEZ +1.052 9 30 T. NAKAGAMI +1.053 10 42 A. RINS +1.068 14.56 Disastro Ducati, tutte ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.02 La nostrasiqui, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport! 15.00 Alla fine si sono confermati sostanzialmente i valori in campo emersi in mattinata nonostante un discreto innalzamento delle temperature: Yamaha dominante con un super, ma attenzione a Mir con la Suzuki in ottica gara… 14.58 Di seguito la top 10 delle FP2 ad: 1 12 M. VIÑALES 1:47.771 2 20 F. QUARTARARO +0.249 3 21 F. MORBIDELLI +0.447 4 36 J. MIR +0.730 5 35 C. CRUTCHLOW +0.827 6 41 A. ESPARGARO +0.899 7 44 P. ESPARGARO +0.975 8 73 A. MARQUEZ +1.052 9 30 T. NAKAGAMI +1.053 10 42 A. RINS +1.068 14.56 Disastro Ducati, tutte ...

