La ex fidanzata di Oppini è morta in un incidente | la ricorrenza al GF Vip | Francesco in lacrime

Dopo la durissima nottata, Francesco Oppini si apparta nella veranda del Grande Fratello Vip, insieme ad Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, e senza preavviso scoppia a piangere. Gli inquilini cercano di confortarlo credendo che il crollo sia dovuto allo stress per il litigio avuto con Tommaso Zorzi, ma non è così.

