Incidente stradale | Alberto fa un volo di 40 metri con la 500 e muore (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un giovane perde la vita dopo un drammatico Incidente stradale. Finisce in un dirupo con la sua auto e muore in modo tremendo. Salva una 29enne che si trovava al suo fianco. Nei pressi di Sanremo un giovane è morto dopo essere rimasto coinvolto in un grave Incidente stradale. Aveva 26 anni e nel corso … L'articolo Incidente stradale Alberto fa un volo di 40 metri con la 500 e muore è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un giovane perde la vita dopo un drammatico. Finisce in un dirupo con la sua auto ein modo tremendo. Salva una 29enne che si trovava al suo fianco. Nei pressi di Sanremo un giovane è morto dopo essere rimasto coinvolto in un grave. Aveva 26 anni e nel corso … L'articolofa undi 40con la 500 eè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

rivieraoggi : Incidente stradale in via Torino, muore 87enne di Porto d’Ascoli - BlueBandit_16 : RT @amaricord: Doc in realtà si chiama Pierdante Piccioni. Ha perso la memoria in seguito ad un incidente stradale, un buco di dodici anni… - ilSicilia : #Cronaca #Carabinieri Disperso dopo incidente stradale, ritrovato dai Vigili del Fuoco | FOTO… - Minaa_1806 : RT @amaricord: Doc in realtà si chiama Pierdante Piccioni. Ha perso la memoria in seguito ad un incidente stradale, un buco di dodici anni… - romasulweb : Incidente mortale sulla Roma-Fiumicino, la ragazza deceduta è una 25enne di Tor Bella Monaca -