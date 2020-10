Fukushima, governo giapponese pronto a rilasciare acqua radioattiva in mare (Di venerd√¨ 16 ottobre 2020) Il governo giapponese è pronto a riversare in mare l'acqua contaminata utilizzata per raffreddare gli impianti danneggiati nella catastrofe nucleare di Fukushima. La decisione potrebbe esser presa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerd√¨ 16 ottobre 2020) Ila riversare inl'contaminata utilizzata per raffreddare gli impianti danneggiati nella catastrofe nucleare di. La decisione potrebbe esser presa ...

Tokyo, 16 ott 04:57 - (Agenzia Nova) - Il governo del Giappone intende procedere allo scaricamento nell’Oceano Pacifico dell’acqua contaminata accumulata nei pressi della centrale nucleare di ...

