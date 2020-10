Formula 1 | otto nuove positività al Covid-19 su 1 506 test effettuati

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Attraverso un comunicato, la FIA e la1 hanno reso noto che “tra venerdì 9bre e giovedì 15bre piloti, membri dello staff e del personale si sono sposti al tampone per il-19 per un totale di 1.506, che hanno evidenziato la positività di 8 persone. La FIA e la1 stanno fornendo quest’informazione al fine dell’integrità e della trasparenza della competizione. Non verranno diffusi ulteriori dettagli riguardo le scuderie o singoli individui e i risultati verranno resi pubblici ogni sette giorni” si legge nella nota.

