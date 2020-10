Fontana vuole fermare il calcio dilettantistico (Di venerdì 16 ottobre 2020) La Lombardia non di certo esime dal credente aumento del numero di contagi da coronavirus, proprio per questo motivo, come riferito dall’AGI, Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha proposto al CTS di fermare gli sport di contatto dilettantistici. Sarebbe un ulteriore forma di prevenzione per l’emergenza Covid. Lo ha spiegato lo stesso Fontana al termine della riunione con i sindaci. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 ottobre 2020) La Lombardia non di certo esime dal credente aumento del numero di contagi da coronavirus, proprio per questo motivo, come riferito dall’AGI, Attilio, presidente della Regione Lombardia, ha proposto al CTS digli sport di contatto dilettantistici. Sarebbe un ulteriore forma di prevenzione per l’emergenza Covid. Lo ha spiegato lo stessoal termine della riunione con i sindaci. L'articolo ilNapolista.

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana intende proporre al Cts lo stop di tutti gli sport di contatto dilettantistici. Ad annunciarlo è stato nel pomeriggio lo stesso Fontana alla stampa: “Abbi ...

Il provvedimento l’ha voluto il governatore Attilio Fontana in accordo con i sindaci, i capigruppo del Consiglio regionale e gli esperti del Cts lombardo. L’ordinanza entrerà in vigore ...

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana intende proporre al Cts lo stop di tutti gli sport di contatto dilettantistici. Ad annunciarlo è stato nel pomeriggio lo stesso Fontana alla stampa: "Abbi ...