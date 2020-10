Fabrizio Corona deve tornare in carcere e minaccia il suicidio: “È una vita che subisco ingiustizie, ora basta” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Fabrizio Corona dovrà scontare di nuovo 9 mesi che aveva già scontato in affidamento terapeutico, tra febbraio e novembre 2018. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo la linea della Procura generale rappresentata dal sostituto pg Antonio Lamanna. “Se va bene a dicembre mi mancherebbero da scontare 1 anno e 8 mesi, vedo la libertà a breve“, aveva detto l’ex agente fotografico prima dell’udienza di due giorni fa. Ma le cose non sono andate così e ora sui social sfoga tutta la sua rabbia e il suo disappunto, supportato anche dal suo legale, l’avvocato Ivano Chiesa, e minaccia addirittura il suicidio. “Violazione dei principi di giustizia. Per l’ennesima volta. Ora basta! Basta!!! E’ una vita che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020)dovrà scontare di nuovo 9 mesi che aveva già scontato in affidamento terapeutico, tra febbraio e novembre 2018. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo la linea della Procura generale rappresentata dal sostituto pg Antonio Lamanna. “Se va bene a dicembre mi mancherebbero da scontare 1 anno e 8 mesi, vedo la libertà a breve“, aveva detto l’ex agente fotografico prima dell’udienza di due giorni fa. Ma le cose non sono andate così e ora sui social sfoga tutta la sua rabbia e il suo disappunto, supportato anche dal suo legale, l’avvocato Ivano Chiesa, eaddirittura il. “Violazione dei principi di giustizia. Per l’ennesima volta. Ora basta! Basta!!! E’ unache ...

