Doc-Nelle tue mani seconda puntata 22 ottobre | Andrea alle prese con tutta la verità sul suo passato

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Doc è tornato! E con Luca Argentero tutti gli altri protagonisti della fiction di Rai 1 è tornata in onda una delle serie migliori viste in tv negli ultimi anni. Su questo siamo tutti d’accordo. Certo è stato un po’ strano rivedere tutto da dove avevamo lasciato ma nel corso della serata abbiamo risimpatizzato con tutti! E ora non vediamo l’ora di vedere lain onda il 222020: cosa succederà? Nei due episodi di Doc-tuein onda il prossimi giovedì ( almeno per il momento la Rai mette da parte la decisione di mandare in onda un solo episodio in prime time), scopriremo che pian piano, il nostro dottor Fanti, sta ricordando. Complice il foglietto che ha ritrovato nella valigetta che sua figlia ha portato in lavanderia, ...