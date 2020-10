Cristiano Ronaldo risponde a Spadafora: “non ho violato il protocollo, sono tutte bugie” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Coronavirus, il calciatore sta recuperando e spera di tornare presto in campo. “sono sempre in casa, ora sto prendendo il sole, anche per far passare la giorni. La mia famiglia è su un altro piano della casa, non possiamo avere contatti. Come vedete sto bene. sono asintomatico e questa notte ho dormito bene. Vi volevo ringraziare per i tanti messaggi di supporto che mi avete mandato. Spero di tornare presto ad allenarmi, giocare e godermi la vita. Quando stai bene di testa non hai problemi”. Poi la risposta al ministro Spadafora. “Sto rispettando il protocollo, non l’ho infranto come è stato detto: è una bugia. sono rientrato dal Portogallo perché io e la mia ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020)è risultato positivo al Coronavirus, il calciatore sta recuperando e spera di tornare presto in campo. “sempre in casa, ora sto prendendo il sole, anche per far passare la giorni. La mia famiglia è su un altro piano della casa, non possiamo avere contatti. Come vedete sto bene.asintomatico e questa notte ho dormito bene. Vi volevo ringraziare per i tanti messaggi di supporto che mi avete mandato. Spero di tornare presto ad allenarmi, giocare e godermi la vita. Quando stai bene di testa non hai problemi”. Poi la risposta al ministro. “Sto rispettando il, non l’ho infranto come è stato detto: è una bugia.rientrato dal Portogallo perché io e la mia ...

juventusfc : Rientro a Torino di @Cristiano - - Corriere : Il ministro Spadafora: «Cristiano Ronaldo tornando in Italia ha violato il protocollo» - tuttosport : 'Cristiano #Ronaldo poteva tornare': l'Asl di #Torino spiega perché - _pietrocorsi_ : RT @SimoneAvsim: Cristiano #Ronaldo in diretta su Instagram: 'Hanno detto falsità, che io avrei violato il protocollo e le leggi, soprattut… - juve_magazine : COVID - Juventus, Cristiano Ronaldo: 'Non ho violato il protocollo, tutte bugie' -

