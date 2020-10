Covid, si va verso una stretta. Ipotesi coprifuoco alle 22. Scontro sulla scuola (Di venerdì 16 ottobre 2020) II numeri peggiorano e per il Comitato tecnico scientifico i provvedimenti adottati non bastano: servono misure più stringenti in vista del weekend. Tra le Ipotesi al momento allo studio un coprifuoco ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 16 ottobre 2020) II numeri peggiorano e per il Comitato tecnico scientifico i provvedimenti adottati non bastano: servono misure più stringenti in vista del weekend. Tra leal momento allo studio un...

Antonio_Tajani : Fatto test rapido #COVID__19: negativo come il tampone della settimana scorsa. Ora in viaggio verso Cosenza. - Corriere : ?????? ULTIM'ORA - Si va verso uno stop a calcetto e feste, in arrivo anche nuove misure sui #tamponi: il #Dpcm potreb… - Agenzia_Ansa : #Conte stringe i tempi, verso l'anticipo del #Dpcm a lunedì. Ipotesi dello stop al calcetto e alle feste private in… - nonsembra : RT @romamobilita: Linea 665, capolinea spostato nello stallo della 218. Spazio ostruito da auto in coda verso Covid-drive in San Giovanni - P_risks : RT @sole24ore: Covid: Londra verso limitazioni più rigide -