COVID e tumore del polmone | riprendere ora gli screening “può evitare l’aumento di mortalità”

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 16 ottobre 2020) “Lo scenario del cancro in Italia nell’epocaimpone di riaccendere la luce sugli, in particolare per le donne fumatrici: le stime ci dicono che nel 2020 moriranno per cancro al10.600 donne, ma non ci dicono che 3.500 di queste vite potrebbero essere salvate con la diagnosi precoce, che quindi non deve essere rimandata per la rinnovata paura del virus”. Così Lorenzo Spaggiari, Direttore del Programmadell’Istituto Europeo di Oncologia e Professore Ordinario all’ Università di Milano, commenta i numeri del cancro in Italia, appena pubblicati dalla Fondazione AIOM. “I dati AIOM suldelnella popolazione femminile italiana stimano per il 2020 un aumento dell’incidenza del 3.4%, per ...