"Coprifuoco alle 22 se i contagi non si fermano" (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ormai ogni giorno il bollettino quotidiano sul Coronavirus segna un nuovo record di contagi giornalieri. Il report settimanale dell'ISS certifica che l'epidemia è entrata in fase acuta: "Il virus oggi circola in tutto il Paese" e a livello nazionale l'indice di contagiosità Rt è di 1,17, calcolato sui casi sintomatici. In Campania fino al 30 ottobre sono state chiuse le scuole. Il coprifuoco nazionale alle 22 può essere una soluzione per arrrestare l'impennata del virus? "Coprifuoco alle 22 se i contagi non si fermano" Il ministro per gli affari regionali Boccia, spiega il Corriere, ha parlato di attività sociali e culturali a rischio assembramento: si tratta di palestre, saloni di bellezza, cinema, teatri e sport di ...

HuffPostItalia : Coprifuoco a Parigi e in gran parte della Francia. Macron annuncia la stretta dalle 21 alle 6 del mattino - Agenzia_Ansa : #Covid, media: '#Macron annuncerà il coprifuoco a #Parigi e in altre città dove è massima allerta. Scatterà la s… - mimmoanzivino : RT @TucciTuccio: Da sabato a Londra il numero di ospiti che si potranno avere in casa sarà pari a Zero.Vietati gli incontri con amici anche… - lorenzodalai : RT @andreafacchini1: Bassetti dichiara che altri paesi affrontano con misure mirate il contenenimento del virus. Vero infatti il coprifuoco… - Oisicratt : RT @lemasabachthani: fermate voli in/out extra ita, confini chiusi, chiudete bar/ristoranti, coprifuoco dalle 21 alle 6, chiudete scuole, v… -

