Briatore contro De Luca: “Aumenti le terapie intensive anziché pensare alla mia prostatite” (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Se a fine estate il Presidente De Luca invece di pensare alla mia ‘prostatite ai polmoni’ si fosse impegnato ad aumentare i posti in terapia intensiva, visto che la Campania ne conta la metà rispetto alla soglia stabilita a maggio dal governo e per cui sono stati stanziati 1,3 Mld, forse oggi non assisteremo ai suoi decreti raffazzonati che dimostrano la sua totale incompetenza, a discapito del popolo campano che governa”: è il durissimo post dell’imprenditore Flavio Briatore che attacca senza mezzi termini il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Secondo Briatore, De Luca è colpevole di non aver fatto abbastanza per la sanità della Regione e di aver pensato soltanto a ottenere consensi ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Se a fine estate il Presidente Deinvece dimia ‘prostatite ai polmoni’ si fosse impegnato ad aumentare i posti in terapia intensiva, visto che la Campania ne conta la metà rispettosoglia stabilita a maggio dal governo e per cui sono stati stanziati 1,3 Mld, forse oggi non assisteremo ai suoi decreti raffazzonati che dimostrano la sua totale incompetenza, a discapito del popolo campano che governa”: è il durissimo post dell’imprenditore Flavioche attacca senza mezzi termini il governatore della Campania Vincenzo De. Secondo, Deè colpevole di non aver fatto abbastanza per la sanità della Regione e di aver pensato soltanto a ottenere consensi ...

